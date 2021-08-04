Канчельскис считает, что Сёмин добьётся успеха с «Ростовом»

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Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Юрия Сёмина главным тренером «Ростова».
Канчельскис считает, что Сёмин добьётся успеха с «Ростовом»
  • Reuters

«Юрий Палыч — это в первую очередь харизма и огромнейший опыт. Что же касается возраста, то здесь нет ничего необычного. Бывало, что и в величайших клубах работали возрастные тренеры — Джованни Трапаттони в 70 лет бегал кроссы на тренировках со своими футболистами. Поэтому возраст — вообще не проблема. Тем более что Сёмин ведёт активный образ жизни, говорит правильные вещи и не путается в речи, не оговаривается, как Байден. У Юрия Палыча ещё есть порох в пороховницах. Мне кажется, что у него всё получится в «Ростове». Не устарело ли его видение футбола? После возвращения в «Локомотив» Сёмин взял с ним все трофеи и регулярно выступал в еврокубках. Если схема работает, то неважно, новая она или старая. Гвардиола со своей схемой и видением игры не может выиграть Лигу чемпионов уже который год. Поэтому не это главное. Самое важное — это подход к игре, опыт и стимул работать. Думаю, что у него этот стимул есть, поэтому пожелаем ему удачи и успехов в новом клубе!» — цитирует Канчельскиса Sport24.

74-летний Сёмин сменил на посту главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который решил сосредоточиться на должности наставника сборной России.

Ранее стало известно, когда Сёмин приступит к работе с «Ростовом».

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