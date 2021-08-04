Стало известно, когда Сёмин приступит к работе с «Ростовом»

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Новый главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин приступит к выполнению своих обязанностей пятого августа.
Стало известно, когда Сёмин приступит к работе с «Ростовом»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«С пятого августа приступаю к тренировкам. Сегодня последнюю тренировку провёл Валерий Карпин, потом мы с ним пообедали. Спасибо ему за приятные слова и хорошие пожелания. Будем сотрудничать по всем направлениям», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Предыдущим местом работы 74-летнего Сёмина был «Локомотив», который он покинул в мае 2020 года по истечении контракта. В общей сложности он тренировал московский клуб на протяжении 22 лет и завоевал с командой 15 трофеев. Сёмин заключил с «Ростовом» двухлетний контракт.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у Сёмина «ничего не получится в «Ростове», потому что его время уже ушло».

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