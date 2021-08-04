Врач олимпийской сборной России рассказал о тяжести травм Шубенкова и Клишиной

Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о травмах легкоатлетов Дарьи Клишиной и Сергея Шубенкова, из-за которых они были вынуждены отказаться от выступления на летних Играх в Токио.

«Шубенков ежедневно приходит, получает комплекс противоотёчной и противовоспалительной терапии. Травма достаточно тяжёлая. По возвращении в Россию будет проведено тщательное дообследование спортсмена, после которого будет принято решение о тактике лечения», — приводит слова Жолинского ТАСС.

Он отметил, что травма Клишиной не столь тяжёлая.

«Она точно не нуждается в оперативном лечении. Её травма попроще. Она нуждается в наблюдении и в консервативной терапии», — добавил врач сборной.

Шубенков получил надрыв ахилла левой ноги на разминке перед предварительным забегом Олимпиады на дистанции 110 м с барьерами и снялся с соревнования.

Клишина досрочно завершила выступления на Играх из-за разрыва мышцы задней поверхности правого бедра.

Ране Клишина поделилась мыслями о дальнейшей карьере после Олимпиады.