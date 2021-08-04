Легкоатлетка Клишина: у меня нет цели выступать до победного конца

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поделилась мыслями о дальнейшей карьере после летних Олимпийских игр в Токио.
Легкоатлетка Клишина: у меня нет цели выступать до победного конца
  • Reuters

«Думаю ли я сейчас об Олимпиаде 2024 года в Париже? Пока нет. Но я не думала бы об этом старте, если бы на груди висела золотая медаль Токио. У меня нет цели тренироваться и выступать до победного конца», — приводит слова Клишиной ТАСС.

Она отметила, что будет ориентироваться на свой организм.

«У меня никогда не будет такого: вот дотяну до следующего старта, а потом уйду. Мне не хочется добиваться результата вопреки всему, если с моим телом будет что-то не в порядке. Конечно, я мечтаю завершить свою спортивную карьеру на хорошей ноте. Но тянуть резину до последнего я тоже не хочу, и если делать дело, то делать его хорошо», — добавила легкоатлетка.

30-летняя Клишина досрочно завершила выступления на Олимпиаде в Токио из-за травмы. В послужном списке Клишиной два золота зимних чемпионатов Европы, одна золотая награда командного ЧЕ и бронза летнего континентального первенства. На чемпионатах мира она завоевала одну серебряную награду, а также стала чемпионкой Универсиады.

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