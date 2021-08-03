На Украине рассказали о помощи мужу белорусской легкоатлетки Тимановской

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона оказывает необходимую помощь мужу белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсению Зданевичу.
На Украине рассказали о помощи мужу белорусской легкоатлетки Тимановской
  • РИА Новости

Об этом он написал в Twitter.

«Оказываем (Зданевичу. — RT) необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем всё, чтобы он чувствовал себя в безопасности, несмотря на шокирующие новости», — заявил Кулеба.

Также глава МИД Украины пожелал Тимановской и Зданевичу «успешно пройти все испытания».

Ранее Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёстких слов в адрес спортивного руководства страны. 

Зданевич сообщил об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала с его супругой на летних Олимпийских играх в Токио.

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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