На Украине рассказали о помощи мужу белорусской легкоатлетки Тимановской
- РИА Новости
Об этом он написал в Twitter.
«Оказываем (Зданевичу. — RT) необходимую помощь на время пребывания на Украине и сделаем всё, чтобы он чувствовал себя в безопасности, несмотря на шокирующие новости», — заявил Кулеба.
Также глава МИД Украины пожелал Тимановской и Зданевичу «успешно пройти все испытания».
Ранее Тимановская сообщила, что её попытались насильно вывезти из Токио после жёстких слов в адрес спортивного руководства страны.
Зданевич сообщил об отъезде из Белоруссии на Украину после скандала с его супругой на летних Олимпийских играх в Токио.
Подробнее о ситуации — в материале RT.