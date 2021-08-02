Армянский гимнаст — о распределении медалей на ОИ: правила одинаковы для всех

Армянский гимнаст Артур Давтян отреагировал на серебряную медаль россиянина Дениса Аблязина в соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио.

«Мы все по-разному думаем. Правила есть правила. Нравятся они или нет — это другой вопрос. Видите, на прыжке судят по одному принципу, а на вольных и брусьях по-другому. Я только вчера это узнал. Правила одинаковы для всех, мы должны смириться и выступать», — цитирует Давтяна «Матч ТВ».

Аблязин стал вторым в финале опорного прыжка, получив 14,783 балла, как и победитель — Син Джи-хван из Южной Кореи.

Армянин занял пятое место с результатом 14,733 балла.

Ранее сообщалось, что Аблязин не понял, почему судьи поставили его на второе место при равных баллах с победителем ОИ.