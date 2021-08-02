Кубинец Лопес стал четырёхкратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе
- Reuters
В финале Лопес победил грузина Якоба Каджаи со счётом 5:0.
Бронзовыми призёрами стали россиянин Сергей Семёнов и турок Рыза Каяалп.
Лопес также побеждал на Олимпийских играх в 2008, 2012 и 2016 годах. Он стал первым в истории обладателем четырёх золотых медалей в греко-римской борьбе.
До него самым титулованным представителем этого стиля был россиянин Александр Карелин, у которого в активе три золота и одно серебро.
Ранее борец Сергей Емелин завоевал бронзу ОИ в Токио.