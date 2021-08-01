Семёнов пробился в четвертьфинал олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весе до 130 кг

Россиянин Сергей Семёнов вышел в четвертьфинал соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг на Олимпийских играх в Токио.

В 1/8 финала он одолел Абделатифа Мохамеда из Египта со счётом 3:1. В четвертьфинале российский борец встретится с Якобом Каджая из Грузии. Ранее Наталья Воробьёва вышла в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде.