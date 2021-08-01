Воробьёва вышла в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде
Россиянка Наталья Воробьёва пробилась в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг на Олимпийских играх в Токио.
В 1/8 финала она одолела Самар Хамзу из Египта со счётом 16:12.
На следующей стадии российская спортсменка встретится с представительницей Киргизии Айпери Медет.
Ранее определились соперники российских борцов на старте ОИ в Токио.
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