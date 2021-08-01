Воробьёва вышла в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе на Олимпиаде

Россиянка Наталья Воробьёва пробилась в четвертьфинал соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 76 кг на Олимпийских играх в Токио.

В 1/8 финала она одолела Самар Хамзу из Египта со счётом 16:12. На следующей стадии российская спортсменка встретится с представительницей Киргизии Айпери Медет. Ранее определились соперники российских борцов на старте ОИ в Токио.