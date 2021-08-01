СЭ: Смолов точно не уйдёт из «Локомотива» этим летом

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов точно не покинет столичный футбольный клуб этим летом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководитель отдела спорта и развития железнодорожников Ральф Рангник 30 июля провёл разговор со Смоловым и заявил, что клуб рассчитывает на 31-летнего форварда, как на одного из лидеров.

При этом после закрытия трансферного окна стороны снова обсудят будущее игрока.

Смолов выступает за «Локомотив» с 2018 года. Он провёл за команду 79 матчей, забил 24 мяча и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал «Локомотиву» предложение по Антон Миранчуку, но игрок хочет в Европу.