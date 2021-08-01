СЭ: «Зенит» сделал «Локомотиву» предложение по Миранчуку, но игрок хочет в Европу

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал предложение московскому «Локомотиву» по покупке полузащитника Антона Миранчука.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сине-бело-голубые предлагают за 25-летнего игрока €10 млн, €2 млн из которых — бонусы при достижении определённых показателей хавбек.

При этом сам Антон хотел бы продолжить карьеру в Европу, хотя иностранные клубы пока не предлагали ему зарплату, которая соответствовала бы его ожиданиям.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», а дебютировал за основу железнодорожников в 2013 году. В минувшем сезоне он провёл 32 матча, забил семь мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее тренер железнодорожников Марко Николич заявил, что в матче с ЦСКА «Локомотив» ответил на слухи.

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