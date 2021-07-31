Китаянка Юньсю стала олимпийской чемпионкой в парусном спорте в классе RS:X

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Китаянка Лу Юньсю выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в парусном спорте в классе RS:X.
Китаянка Юньсю стала олимпийской чемпионкой в парусном спорте в классе RS:X
  • Reuters

Серебряную медаль завоевала Шарли Пикон из Франции.

Бронза — у Эммы Уилсон из Великобритании.

Россиянка Анна Хворикова заняла 22-е место.

Ранее сообщалось, что в восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей.

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