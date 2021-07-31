Китаянка Юньсю стала олимпийской чемпионкой в парусном спорте в классе RS:X

Китаянка Лу Юньсю выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в парусном спорте в классе RS:X.

Reuters

Серебряную медаль завоевала Шарли Пикон из Франции. Бронза — у Эммы Уилсон из Великобритании. Россиянка Анна Хворикова заняла 22-е место. Ранее сообщалось, что в восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей.