Китаянка Юньсю стала олимпийской чемпионкой в парусном спорте в классе RS:X
Китаянка Лу Юньсю выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в парусном спорте в классе RS:X.
- Reuters
Серебряную медаль завоевала Шарли Пикон из Франции.
Бронза — у Эммы Уилсон из Великобритании.
Россиянка Анна Хворикова заняла 22-е место.
Ранее сообщалось, что в восьмой день ОИ в Токио будет разыгран 21 комплект медалей.
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