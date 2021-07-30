В РУСАДА призвали олимпийцев не реагировать на эмоциональные выпады спортсменов

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Анастасия Белоусова
Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов прокомментировал в беседе с RT слова американского пловца Райана Мёрфи о том, что он не считает «чистым» заплыв на Олимпийских играх на 200 м на спине.
В РУСАДА призвали олимпийцев не реагировать на эмоциональные выпады спортсменов
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«То, что могу сказать со стороны антидопингового агентства официально: у нас все спортсмены, которые были отправлены на Олимпийские игры, они полностью подготовлены в соответствии со стандартами. Люди проверялись, тем более что наше агентство международного уровня. Его одновременно проверяет международная федерация. Наша ответственность заканчивается ровно там, где заканчивается подготовка спортсмена», — сказал Буханов.

Он подчеркнул, что спортсмен был протестирован в соответствии с требованиями и рекомендациями.

«Мы его выпустили… Дальше начинается сфера ответственности самого спортсмена... Понятно, что в данном случае любые эмоции, они имеют место в любом варианте на таких соревнованиях. Они будут возникать, потому что люди, безусловно... Это всего лишь эмоции», — отметил Буханов.

От также добавил, что важно быть олимпийцем в эмоциональном плане и не реагировать на подобные вещи. 

«Их не оценивать и не реагировать. В этом плане, я думаю, что абсолютный олимпиец раскрывается именно тогда, когда он и победил, и одновременно на какие-то вот такие эмоциональные выпады не ответил. Очевидно, что тот, кто что-то подобное высказал, он сам был человеком разумным и в последующем опроверг свои слова. Это исключительно эмоции», — заключил он.

Ранее американский пловец Райан Мёрфи после после победы россиянина Евгения Рылова в заплыве на 200 м на спине на ОИ предположил, что, возможно, в минувшем заплыве не всё было чисто.

Позднее Мёрфи уточнил свои слова о подозрении в допинге среди участников заплыва. Он заявил, что говорил в целом про допинг в плавании.

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию россиянин Евгений Рылов рассказал, что они обсудили ситуацию с пресс-конференцией с американцем Райаном Мёрфи и у них нет претензий друг к другу.

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