Далалоян пройдёт полное медицинское обследование в Олимпийской деревне
- РИА Новости
Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов, слова которого передаёт ТАСС.
«Сегодня врачи визуально осмотрели Артура, со спортсменом всё нормально», — заявил специалист.
Он отметил, что обследование необходимо, чтобы Далалоян сразу возобновил реабилитацию по возвращении в Москву.
В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие.
Ранее сообщалось, что тренер Нагорного затруднился сказать, поедет ли гимнаст на чемпионат мира.