Российский гимнаст Артур Далалоян пройдёт полное медицинское обследование в Олимпийской деревне перед отлётом в Москву.

Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов, слова которого передаёт ТАСС.

«Сегодня врачи визуально осмотрели Артура, со спортсменом всё нормально», — заявил специалист.

Он отметил, что обследование необходимо, чтобы Далалоян сразу возобновил реабилитацию по возвращении в Москву.

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие.

Ранее сообщалось, что тренер Нагорного затруднился сказать, поедет ли гимнаст на чемпионат мира.