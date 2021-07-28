Медведева назвала отличие спорта от шоу-бизнеса

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, в чём отличие мира спорта от мира шоу-бизнеса.
Медведева назвала отличие спорта от шоу-бизнеса
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«С уверенностью в 100% могу сказать, что в спорте присутствует взаимоуважение. Это, я думаю, самая главная составляющая спорт. Мы, спортсмены, — честные. В мире фигурного катания нет такого, как в шоу-бизнесе, когда кто-то к кому-то подошёл, обозвал, а затем другой другого тоже обозвал, из этого сделали новость, похайпились — и всё супер. В спорте такое с трудом представляю. Я горжусь, что занимаюсь этим делом. Я уважаю людей, а они уважают меня, даже если мы соперники. Так и должно быть, я считаю, в жизни», — цитирует слова Медведевой Teleprogramma.pro.

Ранее фигуристка Косторная рассказала, когда собирается поступать в университет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить