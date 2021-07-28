Медведева назвала отличие спорта от шоу-бизнеса

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, в чём отличие мира спорта от мира шоу-бизнеса.

«С уверенностью в 100% могу сказать, что в спорте присутствует взаимоуважение. Это, я думаю, самая главная составляющая спорт. Мы, спортсмены, — честные. В мире фигурного катания нет такого, как в шоу-бизнесе, когда кто-то к кому-то подошёл, обозвал, а затем другой другого тоже обозвал, из этого сделали новость, похайпились — и всё супер. В спорте такое с трудом представляю. Я горжусь, что занимаюсь этим делом. Я уважаю людей, а они уважают меня, даже если мы соперники. Так и должно быть, я считаю, в жизни», — цитирует слова Медведевой Teleprogramma.pro.

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