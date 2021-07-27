«Чемпионат»: в «Локомотиве» не видят Николича тренером команды в долгосрочной перспективе
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Как сообщает «Чемпионат», позиции специалиста не очень крепки, а в руководстве хотят найти нового тренера.
При этом, пока «Локомотив» будет показывать результаты, вопрос об отставке Николича не поднимется, но при первых неудачах серб может быть уволен.
Николич возглавляет команду с мая 2020 года. Под его руководством железнодорожники выиграли Кубок России.
Ранее агент Антона Миранчука прокомментировал слухи о возможной продаже лидеров «Локомотива».