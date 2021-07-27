Агент Миранчука прокомментировал слухи о возможной продаже лидеров «Локомотива»

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал информацию журналиста Нобеля Арустамяна, который сообщил, что московский клуб рассматривает продажу своих лидеров.
Агент Миранчука прокомментировал слухи о возможной продаже лидеров «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства «Локомотива» по поводу распродажи футболистов со мной не было», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Он подчеркнул, что игроки рассчитывают остаться в «Локомотиве», так как у них действуют контракты с лубом, а также идёт интенсивная подготовка к матчам чемпионата России и Лиги Европы. 

Ранее сообщалось, что технический директор железнодорожников Томас Цорн предлагал «Краснодару» подписать четырёх игроков «Локомотива».

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