Тхэквондист Ларин ответил на вопрос о призовых за победу на Олимпиаде

Российский тхэквондист Владислав Ларин ответил на вопрос, как потратит призовые за победу на Олимпийских играх в Токио.

«Я пока об этом даже не думаю. Купить жене драгоценное колье с бриллиантом? Интересная идея! На самом деле, на соревнованиях ты не думаешь об этом. Ты сконцентрирован абсолютно на другом. А то, что уже прилагается к победе, — разберёмся после Олимпиады. Сейчас просто нет никаких мыслей», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».

Ларин завоевал золото Игр в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одолел македонца Деяна Георгиевски со счётом 15:9.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил тхэквондиста Ларина с победой на Олимпиаде.