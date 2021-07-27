Тхэквондист Ларин ответил на вопрос о призовых за победу на Олимпиаде
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«Я пока об этом даже не думаю. Купить жене драгоценное колье с бриллиантом? Интересная идея! На самом деле, на соревнованиях ты не думаешь об этом. Ты сконцентрирован абсолютно на другом. А то, что уже прилагается к победе, — разберёмся после Олимпиады. Сейчас просто нет никаких мыслей», — приводит слова Ларина «Матч ТВ».
Ларин завоевал золото Игр в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одолел македонца Деяна Георгиевски со счётом 15:9.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил тхэквондиста Ларина с победой на Олимпиаде.