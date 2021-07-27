Путин поздравил тхэквондиста Ларина с победой на Олимпиаде

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Президент России Владимир Путин обратился к тхэквондисту Владиславу Ларину после его победы на Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил тхэквондиста Ларина с победой на Олимпиаде
  • Reuters

«Поздравляю вас с замечательным достижением — победой на Играх XXXII Олимпиады в Токио. Ваш успех — яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъёме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьёзные спортивные вызовы. Так держать!» — приводит слова Путина сайт Кремля.

Он также поблагодарил тренеров спортсмена и всей российской команды.

Ларин завоевал золото Игр в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одолел македонца Деяна Георгиевски со счётом 15:9.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что тхэквондист Ларин проявил мастерство в финале Олимпиады.

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