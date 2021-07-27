Матыцин заявил, что тхэквондист Ларин проявил мастерство в финале Олимпиады

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил тхэквондиста Владислава Ларина с золотом Олимпийских игр в Токио.

«Владислав Ларин прошёл олимпийский турнир в чемпионском стиле — в каждом раунде соревнований он уверенно побеждал с большим преимуществом. В финале российский спортсмен проявил недюжинное мастерство. В ключевые моменты поединка он провёл несколько высококлассных ударов и одолел македонца Деяна Георгиевски со счетом 15:9. Поздравляю Владислава Ларина с этой победой!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр также поблагодарил тренеров сборной и Союз тхэквондо России за то, что хорошо подготовили команду и каждый из четырёх заявленных отечественных спортсменов смог завоевать медаль.

«Они вписали свои имена в олимпийскую историю. Благодаря им тысячи людей по всей России узнали и полюбили тхэквондо. Столь удачное выступление команды на Олимпиаде — огромный шаг для развития тхэквондо в нашей стране», — добавил Матыцин.

Ларин завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одолел македонца Деяна Георгиевски со счётом 15:9.

Помимо него, среди россиян в тхэквондо на Играх выступили Максим Храмцов, Татьяна Минина и Михаил Артамонов. Храмцов выиграл золото в весе до 80 кг, Минина стала второй в категории до 57 кг, а Артамонов стал бронзовым призёром в весе до 58 кг.

Ранее Ларин поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио.