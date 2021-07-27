Тхэквондист Ларин о золоте ОИ: ещё в полной мере не осознал, что произошло

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Российский тхэквондист Владислав Ларин поделился эмоциями после победы на Олимпийских играх в Токио.
Тхэквондист Ларин о золоте ОИ: ещё в полной мере не осознал, что произошло
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Эмоций столько, что в полной мере ещё не осознал, что произошло. Наверное, понимание придёт спустя несколько дней. Сейчас меня переполняют гордость и радость за команду, за нашу страну, за проделанную работу. Я благодарен всем ребятам в нашей команде», — приводит слова Ларина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что Ларин завоевал золото Олимпиады в Токио в весовой категории свыше 80 кг. В финале он одолел македонца Деяна Георгиевски со счётом 15:9.

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