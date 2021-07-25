Гимнастке Мельниковой пришлось сменить музыку для вольных упражнений на ОИ из-за авторских прав

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, что ей пришлось сменить музыку для выступления в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх в Токио.
Гимнастке Мельниковой пришлось сменить музыку для вольных упражнений на ОИ из-за авторских прав
  • © Reuters

«Это очень непросто, когда ты кайфуешь от своих вольных, а тебе их меняют прямо перед Олимпиадой, которая является твоим самым важным стартом в жизни. Если честно, я даже всплакнула, когда услышала эту музыку», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

Она отметила, что эта замена связана с авторскими правами на композицию, 30-секундный фрагмент которой был использован в финальной части программы.

«Мы запросили их у автора, а он попросил $25 тыс. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, а нам в экстренном порядке пришлось искать другую музыку. Пришлось полюбить и принять и её. Мы много работали именно над второй частью, потому что три недели — это очень мало для наработки вольных. Там и темп другой, повороты я немного поменяла. Поэтому я на 100% уверена, что не подготовила свои вольные в полном объёме, как я могу», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки лидируют в квалификации на ОИ в Токио.

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