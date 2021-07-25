Российские гимнастки лидируют в квалификации на ОИ в Токио

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Женская сборная России по спортивной гимнастике лидирует в групповом многоборье после двух групп квалификации на Олимпийских играх в Токио.
Российские гимнастки лидируют в квалификации на ОИ в Токио
  • © Reuters

Российские гимнастки набрали в сумме 171,629 балла.

В индивидуальном многоборье первое место занимает Ангелина Мельникова (57,132). На второй позиции Владислава Уразова (57,099). Третья — Виктория Листунова (56,932).

В опорном прыжке на промежуточном первом месте идёт Лилия Ахаимова (14,699). Мельникова занимает вторую позицию (14,616). На брусьях Анастасия Ильянкова (14,966), Мельникова (14,933), Уразова (14,866) и Листунова (14,766) занимают первые четыре строчки.

В упражнениях на бревне лучшая из россиянок, Уразова, идёт на четвёртом месте (14,000).

В вольных упражнениях Листунова и Мельникова набрали по 14,000 балла и расположились на третьем и четвёртом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что российские гимнасты завершили квалификацию ОИ в Токио на втором месте.

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