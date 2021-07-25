Тренер российских пловцов подвёл итоги первого дня ОИ в Токио

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Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик поделился мнением о результатах первой квалификации на Олимпийских играх в Токио.

«В первый день будет сложная дистанция у Малютина, но я думаю, что у него всё будет нормально. На Олимпийских играх нервничают все. Кто-то может справиться с нервами, кто-то нет. Это первые Игры больше чем у половины сборной, можно заходить с шашками наголо, но в процессе всё несколько меняется. Я не думаю, что всё плохо и надеюсь, что мы выровняемся», — сказал Чепик.

Тренер заявил, что в российской сборной нет паники, и пловцы работают в рабочем режиме.

«Да, это первый старт, но мы все в одних условиях. Это Олимпийские игры, здесь бывают чудеса в одну и другую сторону», — сказал он.

В первый день турнира по плаванию Олимпийских игр в на дистанции 400 м вольным стилем не прошёл российский пловец Мартин Малютин, а в финал на 400 м комплексом — Максим Ступин.

Ранее сообщалось, что во второй день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей.

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