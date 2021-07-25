Во второй день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей
25 июля на Играх в Токио будут разыграны медали в следующих дисциплинах:
Плавание
400 м, комплекс, мужчины (4:30 мск)
400 м, вольный стиль, мужчины (4:52)
400 м, комплекс, женщины (5:12)
Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины (5:45)
Стрельба
10 м, пневматический пистолет, женщины (5.15). Россию представят Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова.
10 м, пневматическая винтовка, мужчины (9:30). От России выступят Владимир Масленников и Сергей Каменский.
Скейтбординг
Стрит, мужчины (6:25).
Велошоссе
Групповая гонка, женщины (7:00). Российская участница — Тамара Дронова.
Прыжки в воду
Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины (9:00).
Тяжёлая атлетика
До 61 кг, мужчины (9:50).
До 67 кг, мужчины (13:50).
Стрельба из лука
Командный турнир, женщины (10:15)
Дзюдо
До 52 кг, женщины (12:15). Российская участница: Наталья Кузютина.
До 66 кг, мужчины (12:45). Российский участник: Якуб Шамилов.
Фехтование
Рапира, женщины (13:50) Российские участники: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова.
Шпага, мужчины (14:20). Честь России защищают: Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида.
Тхэквондо
До 57 кг, женщины (14:30). Российская участница: Татьяна Минина.
До 68 кг, мужчины (14:45).
Ранее Загитова рассказала, за какими видами спорта будет следить на ОИ в Токио.