Во второй день на Олимпиаде в Токио будет разыграно 18 комплектов медалей

На летней Олимпиаде-2020 в Токио 25 июля будут разыграны 18 комплектов медалей в 10 видах спорта.

25 июля на Играх в Токио будут разыграны медали в следующих дисциплинах:

Плавание

400 м, комплекс, мужчины (4:30 мск)

400 м, вольный стиль, мужчины (4:52)

400 м, комплекс, женщины (5:12)

Эстафета 4x100 м, вольный стиль, женщины (5:45)

Стрельба

10 м, пневматический пистолет, женщины (5.15). Россию представят Виталина Бацарашкина и Маргарита Черноусова.

10 м, пневматическая винтовка, мужчины (9:30). От России выступят Владимир Масленников и Сергей Каменский.

Скейтбординг

Стрит, мужчины (6:25).

Велошоссе

Групповая гонка, женщины (7:00). Российская участница — Тамара Дронова.

Прыжки в воду

Синхронные прыжки, трамплин 3 м, женщины (9:00).

Тяжёлая атлетика

До 61 кг, мужчины (9:50).

До 67 кг, мужчины (13:50).

Стрельба из лука

Командный турнир, женщины (10:15)

Дзюдо

До 52 кг, женщины (12:15). Российская участница: Наталья Кузютина.

До 66 кг, мужчины (12:45). Российский участник: Якуб Шамилов.

Фехтование

Рапира, женщины (13:50) Российские участники: Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова.

Шпага, мужчины (14:20). Честь России защищают: Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида.

Тхэквондо

До 57 кг, женщины (14:30). Российская участница: Татьяна Минина.

До 68 кг, мужчины (14:45).

Ранее Загитова рассказала, за какими видами спорта будет следить на ОИ в Токио.