Загитова рассказала, за какими видами спорта будет следить на ОИ в Токио

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, за кого будет болеть на летних Олимпийских играх в Токио.

«Посмотрели открытие Олимпиады — это было просто великолепно. Очень классно, что она состоялась. Как спортсмену мне очень приятно, что спустя год она всё-таки состоялась. Мне кажется, у спортсменов одни только позитивные эмоции. Я, конечно же, буду болеть за русских и буду переживать за них, по возможности смотря все виды спорта. Но мне ближе всего, наверное, художественная гимнастика. Буду смотреть её более тщательно», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.

Ранее РУСАДА протестировало на допинг Загитову и Медведеву.

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