Собкин оценил уровень мужского теннисного турнира на ОИ в Токио

Борис Собкин, бывший тренер известного российского теннисиста Михаила Южного, высказал мнение о предстоящем мужском теннисном турнире на Играх в Токио.

«Олимпиада есть Олимпиада. Понятно, что вокруг неё много чего происходит, плюс дальше турниры будут проходить в Америке, а Игры пройдут в Японии, и не все хотят ехать на другой конец света», — заявил Собкин RT.

Он отметил, что отсутствие многих топ-игроков не сильно отразится на общем уровне турнира.

«Достаточно того, что играют первый и второй номера в мире — Новак Джокович и Даниил Медведев. Но нужно понимать, что в теннисном мире Олимпиада стоит особняком. Она имеет не такой вес, как в других видах спорта. Там спортсмены ждут четыре года и не могут дождаться, а в теннисе такого нет. Почётно выигрывать только медали, а их всего три. Остальным ничего не достаётся, даже очки. Но в любом случае Олимпиада остаётся интересной, это мировое событие. Я считаю, что теннисный турнир мог бы быть сильнее, но он отнюдь не будет слабым», — добавил специалист.

Ранее стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу мужского олимпийского турнира.