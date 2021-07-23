Собкин высказался о шансах российских теннисистов на олимпийские медали

Борис Собкин, бывший тренер известного российского теннисиста Михаила Южного, высказал мнение о шансах представителей мужской сборной России завоевать медали в одиночном разряде на предстоящем теннисном турнире на Играх в Токио.

«Сразу четверо россиян будут иметь посев? Это не тот случай, когда количество переходит в качество. В теннисе всё индивидуально, все с равным успехом могут вылететь на ранней стадии и не добраться до решающих стадий. Кто-то на кого-то неудобного может попасть, так что медали не гарантированы, не исключено, что вообще все останутся без них. Многое будет зависеть от сетки. Вообще я бы выделил три фактора, которые окажут огромное влияние на результаты: это акклиматизация, жара и отсутствие зрителей», — заявил Собкин RT.

Ранее он оценил уровень мужского теннисного турнира на ОИ в Токио.