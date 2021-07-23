Михайлов уверен, что у российских спортсменов всё получится на Играх в Токио

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Российский волейболист Максим Михайлов обратился к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.
Михайлов уверен, что у российских спортсменов всё получится на Играх в Токио
  • Reuters

«Всем огромный привет от нас, спортсменов. Изнутри. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Главное — верьте в нас. У нас всё получится», — сказал Михайлов в эфире Первого канала. 

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио проходит на Национальном олимпийском стадионе.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Софья Великая обратилась к российским болельщикам после парада спортсменов на Олимпиаде.

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