Михайлов уверен, что у российских спортсменов всё получится на Играх в Токио

Российский волейболист Максим Михайлов обратился к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.

«Всем огромный привет от нас, спортсменов. Изнутри. Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Главное — верьте в нас. У нас всё получится», — сказал Михайлов в эфире Первого канала.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио проходит на Национальном олимпийском стадионе.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Софья Великая обратилась к российским болельщикам после парада спортсменов на Олимпиаде.