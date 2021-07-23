Великая обратилась к российским болельщикам после парада спортсменов на Олимпиаде

Российская фехтовальщица Софья Великая обратилась к отечественным болельщикам после парада спортсменов на церемонии открытия на Олимпиаде в Токио.

«Ребята, болельщики, друзья, близкие, все, кто любит спорт! Поддержите нас. Мы вместе. Мы победим. Всем большой привет», — заявила Великая в эфире Первого канала.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио проходит на Национальном олимпийском стадионе.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Максим Михайлов заявил, что атмосфера на церемонии открытия была классной, несмотря на пустой стадион.