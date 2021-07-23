Михайлов: атмосфера на церемонии открытия классная, несмотря на пустой стадион

Российский волейболист Максим Михайлов поделился эмоциями от парада спортсменов на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

«Несмотря на то что стадион пустой, атмосфера классная. Праздник спорта чувствуется везде — на подходах к стадиону, внутри. Знаю, что открытие удалось. По крайней мере нам всё нравится. Мы рады. На самом деле флаг оказался не тяжёлым, мы справились, Софья (Великая — RT.) мне помогла. Мы разделили нагрузку. Всё хорошо», — сказал Михайлов в эфире Первого канала.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио проходит на Национальном олимпийском стадионе.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Великая призналась, что было волнительно перед выходом на церемонию открытия ОИ.