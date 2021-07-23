Великая призналась, что было волнительно перед выходом на церемонию открытия ОИ

Российская фехтовальщица Софья Великая поделилась эмоциями после выхода на парад спортсменов в качестве знаменосца сборной на церемонии открытия Олимпиады.

«Очень волнительно. Конечно, мы долго шли к этому. Видели разные страны, все смотрели и нас поддерживали. Когда проходили... Это такое волнение, я такого не испытывала. Очень рада, что в моей жизни был такой момент. Огромная честь нести флаг своей страны», — заявила Великая в эфире Первого канала.

Церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио проходит на Национальном олимпийском стадионе.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 года на 2021-й из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Первый канал не стал показывать выход сборной Украины на церемонии открытия ОИ.