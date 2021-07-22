Чен — о количестве ЛГБТ-спортсменов на ОИ в Токио: на предыдущих Играх их было не меньше

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Чемпионка мира по лёгкой атлетике, а ныне телекомментатор Иоланда Чен высказала мнение о количестве ЛГБТ-спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.
Чен — о количестве ЛГБТ-спортсменов на ОИ в Токио: на предыдущих Играх их было не меньше
  • Reuters

«На предыдущих Играх было не меньше, просто их никто и никогда не считал. Ну и пусть. Думаю, ещё не всех пересчитали. Никому не приходило в голову этим заниматься. Перестаньте обращать на это внимание и пиарить такие дурацкие темы», — заявила Чен в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

По данным СМИ, на Играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, выступят 142 атлета, открыто заявивших о своей ориентации.

Ранее Светлана Журова объяснила причины низкой узнаваемости спортсменов-олимпийцев в России.

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