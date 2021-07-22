«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Олимпиада в Токио | смертельное ДТП в Солнцеве | Алексей Сафонов и его роскошная жизнь

Специальный выпуск: В Японии — очередная вспышка коронавируса, среди прибывших на Олимпиаду спортсменов каждый день выявляют заболевших. Надо ли проводить Игры во время пандемии? 18-летняя Валерия Башкирова, насмерть сбившая двоих детей на пешеходном переходе в Солнцеве, отправлена в СИЗО. Насколько это решение соответствует закону и не принято ли оно под давлением общественности? Во вторник стало известно о спецоперации против начальника УГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Почему его арестовали только сейчас? Как всегда, в выпуске две авторские рубрики. Артемий Лебедев расскажет, что его бесит в происходящих событиях. И интервью Виталия Серуканова с юристом и общественным деятелем Ильёй Ремесло.

В студии: Елена Вайцеховская — олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, журналист RT

Иоланда Чен — чемпионка мира по лёгкой атлетике, спортивный комментатор

Евгений Коротышкин — серебряный призёр Олимпийских игр, президент Федерации плавания города Москвы

Пётр Шкуматов — общественный деятель, координатор движения «Общество синих ведёрок»

Марина Кащенко — адвокат Московской городской коллегии адвокатов На прямой связи со студией: Светлана Журова — депутат ГД РФ, олимпийская чемпионка

Алексей Немов — четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

Василий Шестаков — президент Международной федерации самбо

Михаил Мамиашвили — президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион

Сергей Мардан — ведущий радио «Комсомольская правда»