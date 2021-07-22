«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Олимпиада в Токио | смертельное ДТП в Солнцеве | Алексей Сафонов и его роскошная жизнь
В студии:
Елена Вайцеховская — олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, журналист RT
Иоланда Чен — чемпионка мира по лёгкой атлетике, спортивный комментатор
Евгений Коротышкин — серебряный призёр Олимпийских игр, президент Федерации плавания города Москвы
Пётр Шкуматов — общественный деятель, координатор движения «Общество синих ведёрок»
Марина Кащенко — адвокат Московской городской коллегии адвокатов
На прямой связи со студией:
Светлана Журова — депутат ГД РФ, олимпийская чемпионка
Алексей Немов — четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике
Василий Шестаков — президент Международной федерации самбо
Михаил Мамиашвили — президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион
Сергей Мардан — ведущий радио «Комсомольская правда»