Журова объяснила причины низкой узнаваемости спортсменов-олимпийцев в России
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«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну ещё и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определённые виды спорта. Так почему люди должны знать? Да, специалисты в курсе. Биатлон любят за счёт Дмитрия Губерниева. Остальные виды или не показывают, или показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования», — заявила Журова в эфире «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Российские атлеты выступят в 33 видах спорта.
Ранее сообщалось, что 97% россиян не знают ни одного российского олимпийца.