Журова объяснила причины низкой узнаваемости спортсменов-олимпийцев в России

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала результаты опроса, проведённого Всероссийскии центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и посвящённого предстоящим летним Играм в Токио.
Журова объяснила причины низкой узнаваемости спортсменов-олимпийцев в России
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну ещё и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определённые виды спорта. Так почему люди должны знать? Да, специалисты в курсе. Биатлон любят за счёт Дмитрия Губерниева. Остальные виды или не показывают, или показывают в такое время, что их не видят. Поэтому граждане и не знают атлетов. В СССР было иначе: там люди ходили на соревнования», — заявила Журова в эфире «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. 

Российские атлеты выступят в 33 видах спорта.

Ранее сообщалось, что 97% россиян не знают ни одного российского олимпийца.

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