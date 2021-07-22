Газизов признался, что у «Уфы» есть нехватка финансирования
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- РИА Новости
«Завтра уже начинается чемпионат, наша команда готова стартовать. Клуб сейчас ищет спонсоров. Что будет дальше — никто не знает. Сейчас мир очень быстро меняется. Конечно, недофинансирование есть, но мы выстроили модель, по которой клуб может существовать», — приводит слова Газизова Sport24.
Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч «Уфа» проведёт 25 июля на выезде с московским ЦСКА.
Ранее РПЛ выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи.