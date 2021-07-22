СМИ: В соцсетях МОК и «Токио-2020» запретили публиковать фотографии спортсменов, преклонивших колено
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По информации The Guardian, данное распоряжение было дано за несколько часов матче первого тура женского футбольного олимпийского турнира между Великобритании и Чили.
Напомним, что в той встрече футболистки обеих сборных встали на колено, что было показано в прямом эфире.
Отметим, что ни одна фотография с футболистками, преклонившими колено не было размещено в соцсетях МОК и «Токио-2020».
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее Поздняков высказался о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за пандемии.