СМИ: В соцсетях МОК и «Токио-2020» запретили публиковать фотографии спортсменов, преклонивших колено

Международный олимпийский комитет и организаторы летних Олимпийских игр в Токио запретили выкладывать в социальных сетях фотографии атлетов, встающих на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»)

По информации The Guardian, данное распоряжение было дано за несколько часов матче первого тура женского футбольного олимпийского турнира между Великобритании и Чили.

Напомним, что в той встрече футболистки обеих сборных встали на колено, что было показано в прямом эфире.

Отметим, что ни одна фотография с футболистками, преклонившими колено не было размещено в соцсетях МОК и «Токио-2020».

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков высказался о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за пандемии.