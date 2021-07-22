Поздняков высказался о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за пандемии

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не допускает вероятности отмены летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Поздняков высказался о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за пандемии
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Я для себя не допускаю какой-либо вероятности отмены Олимпийских игр. Я вижу, как в олимпийской деревне организована система по контролю за нераспространением коронавирусной инфекции. Атлеты тем более об этом не думают: они ждут Олимпиаду», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в сборной России нет случаев заболевания коронавирусом на Олимпиаде в Токио.

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