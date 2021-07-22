В сборной России нет случаев заболевания коронавирусом на Олимпиаде в Токио
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«В сборной России все здоровы. Медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами. Случаев с коронавирусом в российской команде нет», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.
Ранее Поздняков усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке.