В сборной России нет случаев заболевания коронавирусом на Олимпиаде в Токио

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что все спортсмены сборной России, прибывшие на летние Олимпийские игры в Токио, здоровы.

«В сборной России все здоровы. Медицинский центр в настоящий момент работает лишь над восстановительными процедурами. Случаев с коронавирусом в российской команде нет», — сказал Поздняков на пресс-конференции.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Поздняков усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке.