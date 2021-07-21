Поздняков усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о положительном тесте на коронавирусную инфекцию у российского пловца Ильи Бородина, из-за которого он пропустит летние Олимпийские игры в Токио.

«Искренне жаль, что Бородин пропустит Олимпиаду из-за коронавируса. Желаю Илье здоровья и как можно быстрее вернуться в строй. Потеря для олимпийской сборной и спортивное несчастье для самого спортсмена», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Президент ОКР усомнился в эффективности антиковидных мер российских пловцов во Владивостоке.

«Расстраивает, что, несмотря на неоднократные обсуждения с нашими коллегами, принятые антиковидные меры на заключительном этапе подготовки сборной во Владивостоке не дали необходимого результата», — сказал он.

Отметим, что Бородин должен был выступить на Олимпийских играх на дистанциях 200 и 400 м комплексом.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российский пловец пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного теста на коронавирус.