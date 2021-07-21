Источник: «Болонья» рассматривает возможность приобретения Дивеева

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев попал в сферу интересов итальянской «Болоньи».
Источник: «Болонья» рассматривает возможность приобретения Дивеева
  • РИА Новости

Об этом сообщает Calcioline.com. По информации источника, спортивный директор клуба Риккардо Бигон лично оценит талант россиянина и целесообразность его покупки, а также то, насколько он подходит команде и главному тренеру Синише Михайловичу. Сумма потенциального трансфера 21-летнего футболиста может составить €5 млн.

В минувшем сезоне РПЛ Игорь Дивеев принял участие в 23 матчах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее Мухин сравнил Алексея Березуцкого и Николича.

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