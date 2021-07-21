Кержаков высказался о финансовом положении «Нижнего Новгорода»

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Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков прокомментировал финансовую ситуацию, которая сложилась в клубе.
Кержаков высказался о финансовом положении «Нижнего Новгорода»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я возглавляю команду меньше месяца, поэтому даже затрудняюсь сказать, есть проблемы со средствами или нет. Ещё не прощупал, скажем так, ситуацию. Вот как вкатимся в чемпионат, тогда посмотрим. Пока же мы вместе с ребятами думаем над тем, как достойно стартовать. Моя непосредственная задача — это работать на футбольном поле. А в кабинетах пускай вопросы решают другие люди. Встреча с руководством клуба должна состояться на днях. Тогда будет всё ясно. Сам же для себя, естественно, задачи ставлю максимальные», — цитирует Кержакова «Спорт день за днём».

По итогам прошлого сезона «Нижний Новгород» вышел в РПЛ. Несмотря на то что клуб прошёл процедуру лицензирования, появилась информация, что у него есть долги по зарплате перед футболистами за прошлый сезон.

Ранее Прядкин высказался о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода».

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