Кержаков высказался о финансовом положении «Нижнего Новгорода»

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков прокомментировал финансовую ситуацию, которая сложилась в клубе.

«Я возглавляю команду меньше месяца, поэтому даже затрудняюсь сказать, есть проблемы со средствами или нет. Ещё не прощупал, скажем так, ситуацию. Вот как вкатимся в чемпионат, тогда посмотрим. Пока же мы вместе с ребятами думаем над тем, как достойно стартовать. Моя непосредственная задача — это работать на футбольном поле. А в кабинетах пускай вопросы решают другие люди. Встреча с руководством клуба должна состояться на днях. Тогда будет всё ясно. Сам же для себя, естественно, задачи ставлю максимальные», — цитирует Кержакова «Спорт день за днём».

По итогам прошлого сезона «Нижний Новгород» вышел в РПЛ. Несмотря на то что клуб прошёл процедуру лицензирования, появилась информация, что у него есть долги по зарплате перед футболистами за прошлый сезон.

Ранее Прядкин высказался о финансовых проблемах «Нижнего Новгорода».