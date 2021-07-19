«Чемпионат»: Чорлука сообщил руководству «Локомотива», что покинет тренерский штаб клуба

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, который на данный момент работает ассистентом главного тренера команды Марко Николича, не намерен оставаться в тренерском штабе клуба.

Как отмечает «Чемпионат», Чорлука уже сообщил руководству железнодорожников, что не будет работать в тренерском штабе. Отмечается, что такое решение было принято по личным причинам.

Напомним, что по окончании прошлого сезона хорват объявил о завершении футбольной карьеры.

Чорлука в качестве игрока выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. На его счету 242 матча, девять голов и десять результативных передач в составе красно-зелёных.

Ранее Николай Писарев объяснил разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок.