Писарев объяснил разгромное поражение «Локомотива» в матче за Суперкубок

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев объяснил причины крупного поражения «Локомотива» от «Зенита» в матче за Суперкубок.

«Для первой игры сезона соперники показали хороший футбол. Мне понравились как темп, так и уровень самоотдачи. Но «Локомотив» совершил очень много ошибок. И речь идёт не только о явных помарках Гжегожа Крыховяка и Маринато Гилерме, но и о не самой удачной игре Мурило в эпизоде с голом Сердара Азмуна, когда бразилец позволил сопернику начать быструю атаку. Сложилось впечатление, что железнодорожники просто хуже оказались готовы к противостоянию. Причём подвели не молодые ребята, а опытные исполнители», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Писарев оценил состав «Зенита» в преддверии старта нового сезона.