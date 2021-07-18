Писарев о составе «Зенита»: хватит, чтобы пройти сезон

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев оценил состав «Зенита» в преддверии старта нового сезона.

«Помимо вратарской, я не вижу позиции, которые на данный момент нуждаются в усилении. Считаю, обойма очень приличная, и молодёжь хорошая. Такого подбора хватит, чтобы спокойно пройти сезон. Важно, что у Сергея Семака есть сразу несколько универсальных футболистов, которые способны закрыть несколько позиций, например, Далер Кузяев и Дуглас дос Сантос. Осталось найти хорошего голкипера», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Писарев объяснил, кто виноват в результативной ошибке Гилерме в матче с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить