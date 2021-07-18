Писарев о составе «Зенита»: хватит, чтобы пройти сезон

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев оценил состав «Зенита» в преддверии старта нового сезона.

«Помимо вратарской, я не вижу позиции, которые на данный момент нуждаются в усилении. Считаю, обойма очень приличная, и молодёжь хорошая. Такого подбора хватит, чтобы спокойно пройти сезон. Важно, что у Сергея Семака есть сразу несколько универсальных футболистов, которые способны закрыть несколько позиций, например, Далер Кузяев и Дуглас дос Сантос. Осталось найти хорошего голкипера», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Писарев объяснил, кто виноват в результативной ошибке Гилерме в матче с «Зенитом».