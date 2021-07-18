Писарев объяснил, кто виноват в результативной ошибке Гилерме в матче с «Зенитом»

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев назвал причину результативной ошибки вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме в матче за Суперкубок с «Зенитом».

«Наверное, он просто плохо обработал мяч. На мой взгляд, Пабло сделал ему довольно жёсткую передачу в опорную ногу. Защитнику тоже можно предъявить претензии. Гилерме было неудобно. Но это первый официальный матч. Думаю, в «Локомотиве» просто переоценили свою готовность. Может, стоило сыграть попроще с соперником такого уровня. Остаётся только проанализировать произошедшее и готовиться к чемпионату», — заявил специалист в интервью RT.

По словам тренера, все вратари рано или поздно совершают ошибки.

«Думаю, в квалификации Маринато сомневаться в любом случае не приходится и нельзя вешать на него всех собак. Повторюсь, пас ему отдали не самый удачный. Гилерме остаётся голкипером высокого уровня. Давайте не забывать, сколько раз он по-настоящему спасал команду», — добавил экс-наставник молодёжной сборной.

Ранее Писарев высказался об отсутствии в стартовом составе «Зенита» на матч за Суперкубок с «Локомотивом» Дзюбы.

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