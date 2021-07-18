Писарев об отсутствии Дзюбы в основе на матч за Суперкубок: иногда нужно искать альтернативу

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев высказался об отсутствии в стартовом составе «Зенита» на матч за Суперкубок с «Локомотивом» Артёма Дзюбы.

«Просто есть разные тактические варианты — с Дзюбой и без. Оба имеют право на жизнь. Ситуации бывают разные, иногда нужно искать альтернативу. Но когда у нападающего идёт игра, петербуржцы выглядят мощно. Всё зависит от конкретного соперника, счёта на табло и задач на тот или иной определённый матч. Хорошо, когда у команды есть выбор и она не зависит от самочувствия лидера», — заявил специалист в интервью RT.

По мнению тренера, футболист в настоящий момент находится в приемлемой форме.

«Не думаю, что за краткосрочный отпуск Артём растерял всё. Уверен, к старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вошёл в игру», — добавил экс-наставник молодёжной сборной России.

Ранее Писарев назвал футболиста, уход которого нанёс наибольший удар по «Локомотиву».

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