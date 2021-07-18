Писарев об отсутствии Дзюбы в основе на матч за Суперкубок: иногда нужно искать альтернативу
«Просто есть разные тактические варианты — с Дзюбой и без. Оба имеют право на жизнь. Ситуации бывают разные, иногда нужно искать альтернативу. Но когда у нападающего идёт игра, петербуржцы выглядят мощно. Всё зависит от конкретного соперника, счёта на табло и задач на тот или иной определённый матч. Хорошо, когда у команды есть выбор и она не зависит от самочувствия лидера», — заявил специалист в интервью RT.
По мнению тренера, футболист в настоящий момент находится в приемлемой форме.
«Не думаю, что за краткосрочный отпуск Артём растерял всё. Уверен, к старту РПЛ он будет готов помочь с первых минут. Да и в Калининграде Дзюба неплохо вошёл в игру», — добавил экс-наставник молодёжной сборной России.
Ранее Писарев назвал футболиста, уход которого нанёс наибольший удар по «Локомотиву».