Писарев назвал футболиста, уход которого нанёс наибольший удар по «Локомотиву»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев объяснил, уход какого футболиста нанёс наиболее серьёзный удар по «Локомотиву».

«Скорее, железнодорожникам очень тяжело пришлось без завершившего карьеру Ведрана Чорлуки. Мы привыкли, что хорват является лидером команды, с которым она надёжно действует в обороне. Таких провалов, как в эпизоде с голом Сердара Азмуна, при нём я не припомню. И это проблема посерьёзнее ухода Максима Мухина», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Писарев предположил, что «Зенит» в матче за Суперкубок не включился на максимальные обороты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить