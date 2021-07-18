Писарев назвал футболиста, уход которого нанёс наибольший удар по «Локомотиву»
«Скорее, железнодорожникам очень тяжело пришлось без завершившего карьеру Ведрана Чорлуки. Мы привыкли, что хорват является лидером команды, с которым она надёжно действует в обороне. Таких провалов, как в эпизоде с голом Сердара Азмуна, при нём я не припомню. И это проблема посерьёзнее ухода Максима Мухина», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Писарев предположил, что «Зенит» в матче за Суперкубок не включился на максимальные обороты.