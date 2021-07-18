Писарев назвал футболиста, уход которого нанёс наибольший удар по «Локомотиву»

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев объяснил, уход какого футболиста нанёс наиболее серьёзный удар по «Локомотиву».

«Скорее, железнодорожникам очень тяжело пришлось без завершившего карьеру Ведрана Чорлуки. Мы привыкли, что хорват является лидером команды, с которым она надёжно действует в обороне. Таких провалов, как в эпизоде с голом Сердара Азмуна, при нём я не припомню. И это проблема посерьёзнее ухода Максима Мухина», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Писарев предположил, что «Зенит» в матче за Суперкубок не включился на максимальные обороты.