Писарев — о Суперкубке: «Зенит» ещё не включился на максимальные обороты

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев подвёл итоги матча за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом».

«В Калининграде разница в готовности действительно бросалась в глаза. Когда Сердар Азмун забил второй мяч, я больше не сомневался в победе петербуржцев. Стало понятно, что они своего не упустят. Команда показала солидный футбол и действовала с запасом. При желании могла добавить ещё. Было видно, что «Зенит» осознавал своё превосходство и ещё не включился на максимальные обороты», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Билялетдинов отметил, что не считает «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России.