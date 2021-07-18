Писарев — о Суперкубке: «Зенит» ещё не включился на максимальные обороты

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев подвёл итоги матча за Суперкубок страны между «Зенитом» и «Локомотивом».

«В Калининграде разница в готовности действительно бросалась в глаза. Когда Сердар Азмун забил второй мяч, я больше не сомневался в победе петербуржцев. Стало понятно, что они своего не упустят. Команда показала солидный футбол и действовала с запасом. При желании могла добавить ещё. Было видно, что «Зенит» осознавал своё превосходство и ещё не включился на максимальные обороты», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Билялетдинов отметил, что не считает «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить