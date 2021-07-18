Билялетдинов не считает «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России
«Зенит» сегодня победил, но я не вижу в этом ничего страшного — победил и победил. Я не считаю их однозначными фаворитами на весь сезон. В нашем чемпионате есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера», — приводит слова Билялетдинова РБК.
«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0 и во второй раз подряд выиграл Суперкубок России.
Ранее Сергей Семак заявил, что в «Зените» есть недокомплект вратарской позиции.