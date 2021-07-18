Билялетдинов не считает «Зенит» фаворитом сезона после победы в Суперкубке России

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победу петербургского «Зенита» над московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Зенит» сегодня победил, но я не вижу в этом ничего страшного — победил и победил. Я не считаю их однозначными фаворитами на весь сезон. В нашем чемпионате есть команды, которые могут прервать гегемонию Питера», — приводит слова Билялетдинова РБК.

«Зенит» победил «Локомотив» со счётом 3:0 и во второй раз подряд выиграл Суперкубок России.

Ранее Сергей Семак заявил, что в «Зените» есть недокомплект вратарской позиции.

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